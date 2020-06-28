وزيرة التضامن تستعرض جهود التخفيف من آثار أزمة كورونا

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول التعامل مع التبعات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا عبر خاصية الفيديوكونفرانس.وفي بداية الاجتماع رحب وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوزيرة التضامن الاجتماعي لمشاركتها الأولى في اجتماعات المجلس بعد توليها حقيبة وزارة التضامن، وكذلك عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.وقالت نيفين القباج: «يشرفني أن ألتقي معكم اليوم للمرة الأولى بعد أن حظيت بثقة الحكومة وتوليت حقيبة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وإن لم تكن المرة الأولى أن أتشرف بلقائكم في الدورات الماضية، وقد حرصتُ على تلبية الدعوة ليس فقط بأهمية الموضوع الذى نجتمع حوله، بل أيضا على حرص مصر فى الاستمرار على تعزيز التعاون مع الأشقاء في الدول لندفع سويًا بمسيرة العمل العربي المشترك».وتوجهت بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة فى الوزيرة بسمة إسحاقات، على مبادرتها لعقد أعمال هذه الدورة حول الآثار الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19، كما توجهت بالشكر إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، على جهودها المقدرة وهنأتها لحصولها على جائزة المرأة العربية المتميزة لعام 2020، في حقل العمل في المنظمات الدولية.وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يعد فرصة مهمة ليس لتبادل الخبرات الناجحة فقط، بل لعرض الصعوبات بهدف تبادل الأراء؛ للوصول إلى خطوات عملية تدعم جهودنا الوطنية لاحتواء جائحة كوفيد 19.واستعرضت جهود الوزارة لمواجهة الفيروس بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المصري، وجاءت في إطار مواجهة الآثار الاجتماعي والإنسانية لجائحة كوفيد، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والأولى بالرعاية في المجتمع.وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات غذائية إلى 2،8 مليون أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بإجمالي 347 مليون جنيه مصرى، كذلك تقديم خدمات دعم نقدي لإجمالي 1،3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلبًا من جراء فيروس كورونا بإجمالي 2 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي إلى 478 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية التي يوجد بها سيدات مُعيلات أو ذوي إعاقة أو مسنين أو غيرها من الفئات الأولى بالرعاية بإجمالي 200 مليون جنيه مصري.وأضافت: أنه تم تقديم خدمات تأثيث لمستشفيات ومدن جامعية ومراكز ومدن شبابية بإجمالي 18 ألف سرير، بالإضافة إلى تجهيز تلك المواقع بالأجهزة الكهربائية للوفاء بخدمات الأفراد المصابين بفيروس كورونا، وتوزيع مواد مطهرة وأدوات نظافة ومعقمات على نصف مليون أسرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات الأساسية، وأيضًا إلى 800 مؤسسة رعاية اجتماعية بإجمالي 28 مليون جنيه مصري.وأكدت أنه تم تسديد ديون 1460 من الغارمين والمقترضين بإجمالي 5،5 مليون جنيه مصري، وتم زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي بإجمالي 300 ألف أسرة، بما يشمل حوالي 1،300 مواطن.وأوضحت أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https:tk.moss.gov.eg، وإطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة، كذلك تقديم تيسيرات تأجيل دفع الإشتراكات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لإجمالي عشرة قطاعات تعثرت جراء تداعيات فيروس كورونا، وجاري إلغاء الفوائد على المديونيات المتأخرة على المتعثرين في دفع الاشتراكات عن سنوات سابقة مع الإبقاء على أصل المديونية، بما يمثل حوالي 30% من إجمالي الدين.وأشارت الى أنه تم تأجيل سداد أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات خاصة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا مثل إطلاق شهادة إيد واحدة للأطباء وأعضاء هيئة التمريض مدتها عام واحد بعائد 15.5%، ومبادرة شهادة مصر الرقمية بالتعاون مع المعهد القومى للإتصالات لتمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول للمتدربين بالمعهد؛ للمساهمة في تعزيز التعليم عن بعد من خلال قروض حسنة لمدة ثلاث سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية.كما تم اطلاق حملة "متطوع لكل شارع" وتدريب 10،800 متطوع بجمعية الهلال الأحمر المصري على سبل الوقاية من والاستجابة السريعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقام شباب الهلال الأحمر بعمل 238 حملة توعية مجتمعية في 2000 منطقة حضرية وعشوائية وريفية وقدموا خدمات إغاثة ونقل مصابين لإجمالي 3480 مصابا، كما قاموت بتعقيم 2050 مؤسسة أهلية وحكومية ومؤسسة رعاية ومنطقة خدمات عامة مع توزيع أدوات حماية ووسائل تعقيمم ومنظفات.وأكدت أنه تم إطلاق حملة دعم تمويل الأجهزة الطبية بما يشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة رسم القلب وأجهزة أشعة الصدر وغيرها بإجمالي 51 مليون جنيه مصري.