175 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12052 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأنه تم تسجيل وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 221، كما تم تسجيل 17 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 8740 حالة.