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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

175 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:33 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12052 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأنه تم تسجيل وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 221، كما تم تسجيل 17 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 8740 حالة.

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