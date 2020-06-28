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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 4 أعياد

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:28 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترحيل إجازة 30 يونيو ليوم الخميس بدلا من الثلاثاء، سيطبق بعد ذلك على جميع الإجازات، وسترحل الإجازة لتكون بنهاية الأسبوع، لمنح الموظفين والعمال إجازة متواصلة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إجازة 6 أكتوبر تقع يوم الثلاثاء سيتم منحها يوم الخميس 8 أكتوبر، وكل الإجازات سترحل لنهاية الأسبوع، مثل عيد العمال، 23 يوليو، رأس السنة الهجرية".

وتابع: "يستثنى من ذلك أعياد عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد، وشم النسيم، تمنح في أوقاتها"، وأوضح أن الهدف منح المواطنين فرصة للاستفادة من الإجازات لقضاء وقت أطول مع الأهل.

ولفت إلى أن يوم الخميس المقبل إجازة لكن لن يؤثر على امتحانات الثانوية العامة.

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