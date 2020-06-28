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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء العمل في 6 مكاتب توثيق جديدة بـ4 محافظات غدًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:24 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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تبدأ وزارة العدل، غدًا الاثنين، العمل بستة مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع خطة الوزارة في التوسع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتيسير على المواطنين.

ومكاتب التوثيق هي:
1- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.
2- فرع توثيق أبوصير بمحافظة الغربية.
3- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ.
4- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
5- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
6- فرع توثيق أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة في المقرات تأتي ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمة، وتطويرها وتقريبها للمواطن.

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