بدء العمل في 6 مكاتب توثيق جديدة بـ4 محافظات غدًا

تبدأ وزارة العدل، غدًا الاثنين، العمل بستة مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقاري بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع خطة الوزارة في التوسع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتيسير على المواطنين.ومكاتب التوثيق هي:1- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.2- فرع توثيق أبوصير بمحافظة الغربية.3- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ.4- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ.5- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.6- فرع توثيق أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.جدير بالذكر أن هذه الزيادة في المقرات تأتي ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمة، وتطويرها وتقريبها للمواطن.