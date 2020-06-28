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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 6 حالات من كورونا بمستشفى قفط التعليمي

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:23 م
المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا
قنا: إسلام البكري
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أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج وتعافي 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور أحمد كمال مدير المستشفى.

وتفقد "شلبي" مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أنها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى، وكذلك مرضى العزل المنزلي، وأضاف أن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمرضى بدءًا من دخولهم المستشفى ثم فحصهم بغرفة الفحص وأخذ العينات وعزلهم بالمستشفى لحين ورود نتائج العينات، وحجز الحالات المؤكدة في أماكن العزل لتلقي العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها.

وأضاف السكرتير العام في بيان له، أن اللجنة تأكدت من انتظام الأطباء والتمريض في العمل، حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية الخطرة، موجها مسئولي المستشفى بضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بصرف البروتوكول العلاجي للمخالطين.

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