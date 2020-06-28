مقتل 10 مسلحين في مقاطعة غزنة شرقي أفغانستان

قال المتحدث باسم حكومة مقاطعة غزنة وحيد الله جمعة زاده، إن عشرة مسلحين قتلوا في هجوم جوي على بؤرة لحركة طالبان في منطقة دهياك بالمقاطعة شرقي البلاد اليوم الأحد.وذكر مسئولون محليون بإقليم سار-اي-بول شمال أفغانستان، أن عددا كبيرا من مسلحي حركة طالبان قتلوا أمس السبت، في قصف جوي استهدف تجمعا للحركة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.