218 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكدت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 23639 حالة، و318 حالة وفاة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".في السياق ذاته، أوضح يولي إدلشتاين وزير صحة الاحتلال، أنه سيكون هناك قيود على التجمعات سواء لإقامة حفلات الزفاف، أو للصلاة داخل المعابد والكنائس، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا.واجتمع المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد "كابينت كورونا"، صباح اليوم، لبحث سبل مكافحة انتشار كوفيد-19 لديها، فيما انتهى الاجتماع دون إعلان أية قرارات.وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد بدأت لديه.