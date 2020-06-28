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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: منعنا إيران من إنشاء فرع لحزب الله على حدود السعودية

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:17 م
براين هوك،
براين هوك،
محمد عمر
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قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، الأحد، إن الولايات المتحدة وقفت ضد محاولات إيران إنشاء فرع لحزب الله على الحدود السعودية.

أضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الصواريخ التي يستعملها جماعة الحوثي في اليمن لمهاجمة السعودية إيرانية المنشأ، وذلك وفق قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح هوك أن الولايات المتحدة خفضت من استعراض إيران لقوتها ودعمها للإرهاب، مشددًا في الوقت ذاته على أن انتهاء قرار حظر السلاح الدولي على إيران سيسمح لها باستيراد الأسلحة الهجومية داعيا روسيا والصين لأن يستمعا لمطالب دول الشرق الأوسط بشأن إيران.

وحث المبعوث الأمريكي أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن يستمعوا لمطالب تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وأضاف هوك "نتوقع انخفاض الميزانية العسكرية الإيرانية خلال السنة الجارية نتيجة للعقوبات"، مشيرًا إلى أن العقوبات على إيران صممت لمنعها من الإنفاق على الإرهاب وتهريب الأسلحة لوكلائها.

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