محمد بن راشد ينعى مؤسس أول بنك إسلامي

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول مؤسس بنك إسلامي في العالم.وقال، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجرًا عصاميًا له بصماته في اقتصاد دبي.. له يد طولي في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام.. عرفت فيه عقلًا راجحًا وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك.. وألهم أهلك الصبر والسلوان".