عضو المجلس الليبي: دخول مرتزقة سوريين إلى تونس عبر ليبيا

كشف عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، عن تردد أنباء عن دخول أعداد من "المرتزقة السوريين" إلى تونس عن طريق ليبيا.وأضاف أمغيب، في تدوينة له بموقع "فيسبوك"، حسبما نشرت بوابة إفريقيا للأخبار، اليوم الأحد: "أن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، لا يختلف عن (القيادي الإخواني) علي الصلابي، فكلاهما درس وتخرج في نفس المدرسة"، حسب قوله.