باحث ليبي: ودائع «المركزي الليبي» تم التنازل عنها لصالح أردوغان

قال الباحث الليبي، مختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي الليبي السابق، إن ما قامت به حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من توقيع اتفاق أمني اقتصادي مع حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان هدفه استنزاف الأموال الليبية عبر توريد السلاح والمرتزقة لصالح تركيا.وأضاف الجدال، لـ"الدستور": "البنك المركزي الليبي لديه ودائع بالبنوك التركية، وهذه الودائع تم التنازل عليها لصالح الحكومة التركية"، مشيرًا إلى تحويل أموال عن طريق وزارة الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق إلى شركة صهر أردوغان، ألبيرت بيرقدار، الذي يمتلك مصنعا للطائرات المسيرة سيئة التصنيع.وتابع: "فضلًا عن توقيع اتفاق مبدئي مع وزير الاقتصاد السابق لعقد إنشاء مترو الأنفاق في طرابلس مع شركات تركية، كذلك يتم النقاش الآن حول فرض غرامة تأخير على السلطات الليبية لصالح الشركات التركية التي كانت تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية، والتأخير حدث بسبب الأحداث في الدولة الليبية".وأبدى الباحث السياسي انزعاجه من سلب أموال الشعب الليبي لصالح الرئيس التركي: "كل ذلك يحدث والشعب الليبي يعاني أزمة في وجود السيولة المالية في البنوك الليبية".