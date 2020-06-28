مصدر: احتمالية توزيع سؤال الديناميكا لحل أزمة خطأ اللجنة الفنية

أثار سؤال الديناميكا لطلاب شعبة الرياضيات، والذي أدوه صباح اليوم، جدلًا واسعًا، بسبب خطأ اللجنة الفنية واضعة الامتحان، حول وجود سؤال وعدم وجود إجابته ضمن الاختيارات المتاحة للسؤال.وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاتجاه الأغلب للتعامل مع خطأ امتحان الديناميكا، سوف تتم توزيع درجته على بقية أسئلة الامتحان.وأكدت المصادر أن الوزارة تحسم الجدل حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ، عقب اجتماع غدًا مع لجنة واضعي الامتحان.كانت انتشرت أنباء عن نية الوزارة، لمنح الطلاب درجة السؤال كاملة، وهو ما استبعده المصدر.يذكر أن ١٠٣ آلاف طالب وطالبة بالشعبة الرياضية، بالثانوية العامة، أدوا امتحان الديناميكا اليوم في ١٩٨٢ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.