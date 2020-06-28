الكنيسة: ثورة 30 يونيو حافظت على تماسك الدولة المصرية

تشارك الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، جموع الشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي حافظت على تماسك الدولة الوطنية المصرية.وقالت الكنيسة - في بيان لها - "شارك في ثورة 30 يونيو، الملايين من أبناء الشعب المصري ودافعوا عن حقهم في هوية دولة مصرية تعبر عن كل المصريين وتمسكوا بالدور الوطني لجيشهم الباسل في مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام، والذي انحاز بدوره إلى الشعب ورفض أن يساوم أعداء الوطن في تلك اللحظات المصيرية الحاسمة وأنقذ مصر من كل المؤامرات والأطماع الدولية التي كانت وما زالت تحيط بنا".واختتمت الكنيسة بيانها: "حمى الله مصر وشعبها وجيشها الباسل وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء".