سعد الحريري يكشف حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال قبل أيام

أكد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، الأحد، وقوع انفجار في إحدى المناطق التي كان ينوي زيارتها منذ أيام إلا أنه لم يصب بأذى أو فريقه.وقال الحريري في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ما جرى خلال زيارته إلى منطقة البقاع قبل ١١ يوما، وأوردته قناة "العربية الحدث" أمر صحيح، حيث تحدثت القناة عن وجود محاولة اغتيال.وأوضح الحريري أن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة إجمالا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه.وأضاف "إلا أنه بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".وكانت قناة "العربية الحدث" أفادت في وقت سابق بانفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة للبقاع.وأشارت مصادر لبنانية إلى أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى أن الأمر ناجم عن انفجار خزان وقود لطائرة مسيّرة كانت تحلق على مسافة من الموكب، وأن التحقيقات مستمرة منذ ١٠ أيام وأن نتائج حاسمة قد تعلن غدًا لجهة ما إذا كان الأمر خزان وقود للطائرة المسيّرة أم صاروخ وما إذا كان هناك من استهداف الموكب.