تفاصيل اجتماع جانتس مع عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس

التقى بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، مساء الأحد، بعائلة الجندي هدار جولدن الأسير لدى حركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.وأكد جانتس لعائلة الجندي الإسرائيلي، التزامه بإعادة الجنود الأسرى الذين تحتجزهم حماس داخل غزة، حسبما بثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.من جانبها، أوضحت عائلة الجندي الإسرائيلي أنهم سيتخذون خطوات أخرى غير الطريق الرسمي الذي يسلكونه حاليا عبر الحكومة الإسرائيلية، في حال عدم وجود أي نتائج لخطوات حقيقية لإعادة نجلهم.وجاء لقاء جانتس مع عائلة جولدن بعد إصداره أوامر للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، بالبحث عن جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم دفنهم في أماكن غير معروفة داخل إسرائيل، من أجل استغلالهم في المساومات مع حماس خلال المفاوضات على صفقة تبادل أسرى.