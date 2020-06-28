بداية من يوليو.. وقف سير سيارات الكبود بطريق السادات في أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات بداية من أول يوليو المقبل، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود بالمحافظة.وقال المحافظ إنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، وبمقدم يتراوح بين (٢٥: 35 %) من قيمة السيارة.كما أوضح محافظ أسوان، أنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد باستيكر طبقًا لخط السير، لافتًا إلى أنه بدءًا من أول يوليو القادم سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناء على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.