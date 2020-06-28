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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بداية من يوليو.. وقف سير سيارات الكبود بطريق السادات في أسوان

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:55 م
سيارات الكبود
سيارات الكبود
أسوان_إسراء توفيق
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات بداية من أول يوليو المقبل، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، وبمقدم يتراوح بين (٢٥: 35 %) من قيمة السيارة.

كما أوضح محافظ أسوان، أنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد باستيكر طبقًا لخط السير، لافتًا إلى أنه بدءًا من أول يوليو القادم سيتم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناء على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.

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