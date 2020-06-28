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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: ما فعلته الصين في أزمة كورونا أيقظ الأوروبيين

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:54 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم الأوروبية استيقظت على حقيقة الدور الصيني، مضيفا: "الصين تمثل نظاما سلطويا".

وكتب على تويتر، الأحد، السلطوية وآثارها على مجتمعاتنا الحرة، وإخفاء الحزب الشيوعي الصيني لمعلومات عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان، الذي تسبب في مقتل الآلاف، عجل بتلك اليقظة.

وغرّد في تدوينة أخرى: "نحن وشركاؤنا الأوروبيون نواصل العمل معا، عبر الأطلنطي، مستيقظين على حقيقة التحدي الذي أصبحت الصين تمثله".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19" وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.

ويضاف إلى ذلك قضايا اقتصادية أبرزها الاتفاقيات التجارية بين البلدين وقضايا عسكرية أبرزها الخلاف حول فرض السيادة الصينية على منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بين عدة دول، والتي أنشأت الصين فيها مجموعة من الجزر الصناعية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات دخول تتعلق بمسئولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسئولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات استجابة للتشريع الذي تبناه البرلمان الصيني في الشهر الماضي، والذي بموجبه ستكون اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مسؤولة عن تطوير قانون للأمن القومي يحظر النشاط الانفصالي والتخريبي في هونغ كونغ، وتلقى هذه الخطوة دعما من قبل قيادة هونج كونج، لكنها قوبلت بموجة من الاحتجاجات في المدينة، وذلك لخشية بعض السكان أن حقوقهم قد تنتهك.
مايك بومبيو
مايك بومبيو
مايك بومبيو
مايك بومبيو

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