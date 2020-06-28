بوابة تعقيم صدقة جارية على روح شهيد الأطباء حشاد في «ناصر العام»

أعلنت مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة تدشين بوابة تعقيم كأول صدقة جارية على روح الدكتور محمد حشاد شهيد الجيش الأبيض بالمستشفي، والذي لقي ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال محمود عوض مدير العلاقات العامة بناصر العام، إن الطبيب حشاد كان محبا للخير ينشره أينما حل ويتبرع بوقته وماله وصحته في خدمة المرضى والمستشفى.أضاف عوض أن الطبيب ترأس حملة خير وتبرع مع زملائه من الطاقم الطبي ووفر كراسي لجلوس مرافقي المرضى ومراوح وألبان للأطفال وفوتو للحضانات و"كروكس" للمرافقين وقت الزيارة، مشيرا إلى أنه كان يعمل سباكا أو كهربائيا أو نجارا حسب ما تقتضيه حالة المستشفى وإذا وجد لمبة لا تعمل يقوم بإصلاحها بنفسه.وأوضحت أسماء محمود مشرفة قسم التمريض بالمستشفي أن آخر ما طلبه منها الدكتور حشاد قبل وفاته أن توصل تلك الرسالة لزملائه وهي بالنص "ادعولي ياجماعة.. أنا مش خايف من حاجة غير من إن حد منكم كتمريض أو دكاترة أو من أهلي وأصحابي يكون زعلان مني في حاجة.. واللي زعلان مني يسامحني.. أكتر حاجة مزعلاني إني مش عارف أتوضا وأصلي".