«مستقبل وطن»: نريد توفير فرص للمعارضة للتمثيل في البرلمان

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل، إن رئيس الحزب يلتقي رؤساء الأحزاب الأخرى، ويستعد لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بإعداد قائمة وطنية تمثل كل الأطياف.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الديمقراطية العادية، لن تسمح بتمثيل كل الأطياف داخل المجالس الانتخابية، لأنها لا تملك على الأرض القوة الانتخابية الكافية للنجاح.وأردف: "ولأننا نريد أن تكون المعارضة من داخل البرلمان وليس خارجه، ولتشارك في وضع الحلول والخطط للمشكلات، فقررنا التحالف مع المعارضة لمساعدتها للوصول تحت قبة البرلمان، لتتمكن من القيام بدورها".ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن يرى أن مصلحة الوطن تكمن في مشاركة جميع الأطراف وكل الأراء المؤيدة والمعارضة.وأردف: أن المعارضة حق للجميع ولا بد من سماع الأصوات المعارضة داخل المجالس المنتخبة بدلًا من سماعها خارج هذه المجالس.من ناحية أخرى، قال الخولي، إن العالم كله قرر التعايش مع فيروس كورونا في جميع المجالات، لأن الاقتصاد لا بد أن يعمل وعجلة الإنتاج يجب أن تعود من جديد، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا غير معلوم نهايتها ومن ثم لا يمكن تأجيل أي شيء مثل الانتخابات لحين انتهاء الأزمة.