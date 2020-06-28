وزير الصحة الإسرائيلي: بدأنا موجة كورونا الثانية

قال يولي إدلشتاين، وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب ما زالت في بداية الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأضاف، في كلمة اليوم الأحد، أن الإسرائيليين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، مؤكدا أن الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر شدة خلال الفترة المقبلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وأشارت صحة الاحتلال إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 23497 حالة، و318 حالة وفاة.وعقد المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا لدى الاحتلال اجتماعا طارئا، صباح اليوم، لمناقشة مكافحة عودة انتشاره بينما لم تصدر أي قرارات.وأعلن مركز تابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الأسبوع الماضي، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.