وزير التعليم: جدول الثانوية العامة لن يتأثر بإجازة 30 يونيو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الخميس المقبل لطلاب الثانوية العامة كما هي ولن تتأثر بإجازة 30 يونيو التي أعلن عنها مجلس الوزراء.وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه لا تغير في مواعيد جدول الثانوية العامة، وسيؤدي الطلاب الامتحانات الخميس المقبل بمواد «الاستاتيكا والأحياء والفلسفة».وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون الخميس المقبل 2 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو 2020.ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.