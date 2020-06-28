تعقيم وتطهير شارع المطحن والمنشآت الحيوية بوسط مدينة الأقصر

أطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات تعقيم مكثفة، ضمن حملات تطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية والشوارع العامة بمدينة الأقصر، وذلك لمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضح أيمن حسين رئيس حى وسط، أنه تم تنفيذ حملة تطهير اليوم برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك لتعقيم شارع المطحن والمستشفى العام ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بعد انتهاء ثالث أيام الامتحانات أمس، كما تم تطهير جميع الشوارع الفرعية المؤدية لها، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.