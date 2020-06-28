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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإندونيسي يهدد بإجراء تعديل وزاري بسبب كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:41 م
الرئيس الإندونيسي،
الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو
وكالات
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قال مكتب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو إنه أبلغ وزراءه باستعداده لإجراء تعديل وزاري أو حتى حل الوكالات الحكومية التي يشعر أنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدلى ويدودو بهذه التصريحات في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 18 يونيو، وبث مكتبه التسجيل المصور الخاص به يوم الأحد.

وقال ويدودو في التسجيل: "أرى أن كثيرين منا يعملون كما لو أن الأمور طبيعية.. هذا ما يزعجني.. أليس لديكم مشاعر؟ هذه أزمة، وسأتخذ أي إجراءات استثنائية من أجل شعبنا الذي يبلغ 267 مليون نسمة، من أجل أمتنا.. يمكن أن يكون تفكيك الوكالات ويمكن أن يكون تعديلا، فكرت في كل شيء".

وأشار إلى أنه ربما يصدر أيضا المزيد من إجراءات الطوارئ إذا لزم الأمر.

كما شكا الرئيس لوزرائه من بطء الإنفاق الحكومي في مواجهة التوقعات الاقتصادية العالمية الرهيبة.

واستمر الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" في إندونيسيا مع تخفيف الدولة للقيود المفروضة على الحركة والسماح لبعض الشركات باستئناف أعمالها هذا الشهر.

وسجلت البلاد السبت، أكبر زيادة يومية في الإصابات بواقع 1385 حالة جديدة، وبلغ عدد المصابين اليوم 1198، ليصل العدد الإجمالي إلى 54010 حالات حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 2754، وهو الأعلى في شرق آسيا خارج الصين.

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