رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأحد.. الإعلان عن شغور منصب الأمين العام لجامعة الدول

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:38 م
الأمانة العامة لجامعة
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
أ ش أ
طباعة
وجّهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعوة عاجلة للدول العربية أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل يوم 5 يوليو المقبل، افتراضيًا برئاسة الأردن، للإعلان عن شغور منصب الأمين العام للمجلس فورًا، والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها لشغل المنصب خلال 45 يومًا.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، الأحد، إن هذه الدعوة تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

أضاف المصدر أن الاجتماع الطارئ سيناقش ثلاثة أمور أساسية، هى الإعلان عن شغور منصب الأمين العام فورا، والذي كان يشغله لمدة عشر سنوات انتهت في العاشر من يونيو الجاري السفير محمد الربيع (يمني)، وتكليف الأمين العام المساعد الحالي بالمجلس تيسير العمل مؤقتا لمدة شهرين، ودعوة الدول الثمانية الأعضاء بالمحلس تقديم مرشحيها رسميا لشغل المنصب خلال خمسة وأربعين يوما.

يضم المجلس في عضويته 8 دول هي (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال).

موضوعات متعلقة

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

مدير «حميات الأقصر» ينفي تسجيل المستشفى «صفر إصابة» بكورونا

وزير قطاع الأعمال يؤكد انفراد «الدستور» باختيار السعداوى لرئاسة «القابضة المعدنية»

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

الباحث أسعد سليم: فى 30 يونيو مصر خلعت نقابها

«في ذكرى ميلاده».. أبرز 3 حركات دينية دخل معهم عباس العقاد في معارك