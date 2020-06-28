الأحد.. الإعلان عن شغور منصب الأمين العام لجامعة الدول

وجّهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعوة عاجلة للدول العربية أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل يوم 5 يوليو المقبل، افتراضيًا برئاسة الأردن، للإعلان عن شغور منصب الأمين العام للمجلس فورًا، والطلب من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها لشغل المنصب خلال 45 يومًا.وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، الأحد، إن هذه الدعوة تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.أضاف المصدر أن الاجتماع الطارئ سيناقش ثلاثة أمور أساسية، هى الإعلان عن شغور منصب الأمين العام فورا، والذي كان يشغله لمدة عشر سنوات انتهت في العاشر من يونيو الجاري السفير محمد الربيع (يمني)، وتكليف الأمين العام المساعد الحالي بالمجلس تيسير العمل مؤقتا لمدة شهرين، ودعوة الدول الثمانية الأعضاء بالمحلس تقديم مرشحيها رسميا لشغل المنصب خلال خمسة وأربعين يوما.يضم المجلس في عضويته 8 دول هي (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال).