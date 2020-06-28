ريم مصطفى: تعرضت لإصابة فى ركبتى فى «شديد الخطورة» والتصوير استغرق 3 أشهر

■ ما تفاصيل مشاركتك فى مسلسل «شديد الخطورة»؟

■ ماذا حدث بعد ذلك؟

■ كيف كانت استعداداتك للشخصية الجديدة؟

■ ما الصعوبات التى واجهتك وهل تعرضتِ للإصابة أثناء التصوير؟

■ ما تقييمك لتجربة المسلسل المكون من ٧ حلقات وعرضه على منصة «Watch It»؟

■ ماذا عن التعاون الأول مع الفنان أحمد العوضى؟

■ كم استغرق تصوير المسلسل؟

■ لماذا ابتعدتِ عن الأعمال التليفزيونية لمدة عامين؟

■ ماذا عن مشاركتك فى فيلم «العنكبوت» مع أحمد السقا؟

■ ما تقييمك للتعاون الأول مع المخرج أحمد نادر جلال؟

■ هل هناك شخصية تتمنين تقديمها فى أعمالك المقبلة؟

أعربت النجمة ريم مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة مسلسل «شديد الخطورة»، رفقة الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه أول يوليو المقبل، عبر منصة «Watch It»، فى أول عمل درامى يتم إنتاجه للعرض خصيصًا على المنصة فقط.التقت «الدستور» نجمة المسلسل، فى حوار خاص، تحدثت فيه عن كواليس مشاركتها فى العمل، وهو أول ظهور درامى لها منذ آخر إطلالة درامية عبر مسلسل «الوصية»، إضافة إلى تفاصيل مشاركتها فى الفيلم الجديد للنجم أحمد السقا الذى يحمل اسم «العنكبوت» المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.- البداية جاءت من الفنان أحمد العوضى الذى تجمعنى به صداقة قوية منذ فترة كبيرة وكنا دائمًا نتشارك فى التدريب على الألعاب الرياضية سويًا، وعندما عرض علىّ فكرة العمل والمشاركة فى المسلسل تحمست بشدة، لأنه فكرة جديدة ومختلفة على السوق المصرية، وتحدثت بعد ذلك مع المؤلف محمد سيد بشير وشرح لى طبيعة المسلسل والخط الدرامى الخاص بى.- عندما تحدث معى «العوضى» عن طبيعة العمل أبديت موافقتى على الفور، لأن الشخصية التى سأظهر بها جديدة ومختلفة عن أعمالى السابقة التى رآنى فيها الجمهور، وأتذكر أننى قلت له فى البداية: سأشارك فى هذا العمل حتى وإن لم يتم عرضه، لأننى أريد أن أقدم عملًا تحتوى مشاهده على «الأكشن»، وكنت أرغب فى خوض هذه التجربة حتى وإن كانت من باب اختبار الذات فى هذه المنطقة وشعرت بأنه تحدٍ كبير.- فى الحقيقة بذلت مجهودًا كبيرًا فى التحضير لشخصيتى فى «شديد الخطورة» بسبب التدريبات القاسية على مشاهد «الأكشن»، بالرغم من أننى كنت أتدرب على الملاكمة من قبل وعندما بدأت التدريب قبل التصوير وجدت أن الدافع ازداد لتقديم هذه الشخصية وطلبت وقتها من مخرج العمل حسام على أن يؤجل تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بى حتى أتمكن من التدريب لوقت كافٍ وبشكل متقن. بالفعل خضعت لتدريبات قاسية على يد مدرب المعارك «طاحون» وهو المسئول عن تدريب فريق عمل المسلسل على المعارك والمطاردات، وأعطانى طاقة إيجابية كبيرة عندما قال لى إن لدىّ قدرات كبيرة فى الأكشن.- بالرغم من أن المسلسل مكون من ٧ حلقات فقط، إلا أننى شعرت بإرهاق يوازى تصوير ٧٠ حلقة أو أكثر، بسبب التدريبات القاسية التى كنت أؤديها والمعارك والمطاردات.بالفعل تعرضت للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن الخاصة بى فى منطقة القلعة قبل شروق الشمس، وكنا وقتها فى فصل الشتاء، وكنت أرتدى حذاءً بكعب عالٍ وانزلقت قدمى بسبب وجود ماء على الأرض، واستكملنا التصوير بعدها وكانت ملابسى مبتلة تمامًا والطقس وقتها كان باردًا للغاية، وأُصبت فى ركبتى وما زلت أعانى من هذه الإصابة حتى الآن وأخضع للعلاج.- مسلسل شديد الخطورة تجربة فريدة من نوعها وجديدة على الجمهور المصرى، لأن المسلسل يتكون من ٧ حلقات فقط على غرار المسلسلات الأجنبية والأعمال التى تنتجها منصات إلكترونية عالمية.وللحقيقة أنا أشعر بتخوف من ردود الأفعال حول المسلسل، لأننى أقدم لأول مرة دور الأكشن، والجمهور لم يعتد منى على مثل هذا الدور، وانتابنى نفس شعورى أثناء تصوير مسلسل «الوصية» مع الفنان أكرم حسنى فى عام ٢٠١٨، لأنها كانت أول تجربة لى فى الكوميدى، ولكنى بشكل عام أتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لأنه عمل فريد من نوعه وبذلنا فيه مجهودًا كبيرًا خاصة المخرج حسام على والسيناريست المتميز محمد سيد بشير.أما بالنسبة لعرض المسلسل على منصة «Watch It»، فلا أخفى عليك أننى فى بداية الأمر كنت متخوفة، وأخشى ألا يحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة، لأنها ليست منصة مجانية، ولكن عقب أزمة فيروس «كورونا المستجد» والتزام الناس بالبقاء فى منازلهم، أقبل عدد كبير من الجمهور على الاشتراك فى المنصة، خاصة أننا فى هذه الفترة نقضى معظم أوقاتنا فى مشاهدة الأعمال الفنية عبر الإنترنت.- أحمد العوضى، كما ذكرت، تجمعنا علاقة صداقة قوية منذ فترة كبيرة، والمضحك فى الأمر أنه لم تجمعنا مشاهد كثيرة فى العمل، ولكنه فنان موهوب ولديه طاقة تمثيلية رائعة ودائمًا أستشيره فى العديد من قراراتى الفنية.- التصوير استمر أكثر من ثلاثة أشهر بالرغم من أن المسلسل مكون من ٧ حلقات فقط، كما أن عدد ساعات التصوير كان طويلًا والأمر كان مرهقًا بدنيًا وذهنيًا، وذلك بسبب طبيعة المسلسل ورغبتنا كفريق عمل فى تقديم مسلسل جيد يليق بالجمهور المصرى والعربى.- عقب مشاركتى فى مسلسل «الوصية» العام قبل الماضى، شعرت بأن الأعمال التليفزيونية تستنزف طاقة الممثل، لأنها تستغرق وقتًا طويلًا حتى الانتهاء منها بشكل كامل، وقررت أن آخذ قسطًا من الراحة، خاصة أننى منذ أن بدأت مشوارى الفنى وجميع أعمالى تليفزيونية فقط، وأردت التركيز فى تقديم الأفلام السينمائية فى هذه الفترة، خاصة أن المشاركة فى السينما تكون أقل إرهاقًا من الأعمال التليفزيونية، وهو الأمر الذى شجعنى على المشاركة فى مسلسل «شديد الخطورة» لأنه ٧ حلقات فقط.- سعيدة بالمشاركة فى الفيلم السينمائى «العنكبوت» مع النجم الكبير أحمد السقا وأنهيت تصوير دورى فى العمل قبل أزمة «كورونا»، وأظهر فى هذا العمل بشكل جديد ومختلف، حيث أقدم شخصية فتاة تتاجر فى المخدرات يكمن فى داخلها شر كبير وصفات سيئة ستجعل الجمهور عندما يشاهد المسلسل يكرهنى، وأنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة ومتحمسة لردود الأفعال.- أحمد نادر جلال من أعظم المخرجين الذين تعاونت معهم منذ بداية مشوارى الفنى، حيث يتسم بالتركيز الشديد فى أدق التفاصيل أثناء التصوير، وتقديم كل فنان بشكل أكثر من رائع أمام الكاميرا، وهو من الأشخاص الذين أثروا فى شخصيتى بشكل كبير بجانب المخرج مروان حامد فهو كان السر وراء موافقتى على العمل دون تفكير.كان التصوير طوال الوقت جادًا ولم يكن هناك وقت للراحة، فهو من نوعية المخرجين الذين لا يمانعون فى تصوير مشهد واحد فى أكثر من ٦ ساعات ليخرج بالشكل الذى يريده.كما أن العمل يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن مثل ظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد ممدوح وغيرهم، ما جعل هناك حرب تمثيل ضخمة أمام الكاميرا، وأعتقد أن الجمهور سيشعر بذلك أثناء مشاهدة الفيلم.- هناك العديد من الأدوار التى أتمنى تقديمها سواء فى السينما أو التليفزيون، أتمنى تقديم شخصية تشبه دور الراحلة سعاد حسنى فى فيلم «بئر الحرمان»، لأننى أميل إلى تقديم الأدوار المركبة والأعمال التاريخية مثل فيلم «الناصر صلاح الدين».المسلسل تجربة فريدة من نوعها وجديدة على الجمهور المصرى وأتوقع نجاحًا كبيرًا له