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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تدين قرار بناء مصعد يربط بلدة قديمة بالقدس بحائط البراق

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:33 م
العاهل الاردني
العاهل الاردني
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قرار السلطات الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد - إن المملكة ترفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة بالبلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأكد الفايز، أن إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، عليها التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها، موضحا أن المملكة ستتحرك بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين لدى منظمة "اليونسكو" لمواجهة هذه الخطوة.

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