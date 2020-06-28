الجيش الليبي يستهدف رتلًا لميليشيات الوفاق شرق الشويرف

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، استهداف سلاحه الجوي رتلًا مسلحًا تابعًا لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيًا بصحراء قرية الشويرف الواقعة جنوب غرب البلاد.قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، إن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة تستهدف رتلًا تابعا للميليشيات الإرهابية المدعومة من الغزاة الأتراك في الصحراء شرق الشويرف.