القائد الأعلى للناتو بأوروبا يطالب الأعضاء بالإسهام في خطة كورونا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الجنرال تود والترز، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي فى أوروبا، طالب الدول الأعضاء بتقديم إسهاماتها لخطة الطوارئ التي أقرّها الحلف لمواجهة موجة ثانية محتملة لجائحة كورونا.كان وزراء دفاع الحلف، قد أقروا قبل عشرة أيام خطة الطوارئ التي تنص على إنشاء مخزونات من المعدات الطبية بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى صندوق يضم ملايين اليوروهات تحسبا لظهور موجة ثانية من الوباء.ولم تحدد الخطة بعد حجم المخزونات من المعدات الطبية ولا مكانها، لكنها ستحتوي في كل الأحوال على معدات لوحدات الرعاية المركزة وأجهزة تنفس وأقنعة وجه.وحسب الخطة، فإن من الممكن استخدام أموال الصندوق، إذا لزم الأمر، في القيام برحلات لنقل هذه المواد أو نقل مرضى بكوفيد19- على سبيل المثال، كما أن من الممكن استخدامها أيضا في شراء تجهيزات طبية.ووفقا للمجلة، فإن الإدارة العسكرية في ألمانيا تدرس في الوقت الراهن ما يمكن أن يسهم به الجيش في القدرات والمعدات العسكرية لخطة الناتو.