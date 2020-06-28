مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه النيل في المعصرة

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل، بمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وتبذل قوات الإنقاذ النهري جهودا مكثفة لانتشال الجثمان.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي مفاده غرق طفل يدعى "حسام حسن"، 16 سنة ومقيم بعرب سلام، أثناء الاستحمام بمياه النيل، وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري وجار تكثيف الجهود لانتشال جثمان الضحية.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والتحري عن ملابساتها.

