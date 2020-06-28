7 حالات غش و17 تمزيق وشطب بالبوكليت في امتحانات الثانوية الأزهرية

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، أن امتحان مادة الحديث للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية، مر دون رصد أى شكاوى تتعلق بصعوبة الأمتحان وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط.وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن فرق المتابعة رصدت وجود 3 كاشف حرارى لا يعمل وتم إستبدالها، كما تم رصد 16 كاشف عن المعادن لا تعمل وقد تم إستبدالها، كما رصدت فرق المتابعة إلغاء عدد من الملاحظين لعدم إتباعهم الإجراءات الوقائية، كما تم رصد عدد 17 حالة إخلال بالإمتحان ما بين تمزيق وشطب بأوراق الإجابة.كما تم رصد 7 حالات غش إلكترونى منهم أثنين ملاحظين لدخولهم اللجان بساعات ذكية، بالإضافة إلى 4 حالات مرضية من الملاحظين، بالإضافة إلى عدد من حالات العزل الصحى وتم استكمال الاختبارات فى غرف العزل، كما تم رصد 16 حالة مرضية من الطلاب وتم التعامل معهم من خلال أطباء اللجان وكانت حالتهم مستقرة.يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.