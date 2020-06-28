إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.وأعرب الأمير عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام.وفاز الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة السعودية بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، فيما فاز الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية، بجائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته " البيدق الأخير " وقيمتها 200 ألف ريال، كما نال الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية " دمشق " وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري، من المملكة العربية السعودية، كما نال الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال، برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، راجيًا له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها، مهنئًا سموه الفائزين بالجائز، سائلًا الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.واستقبلت أمانة الجائزة خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدمًا من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، 23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المُغنّاة.