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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري ينعي ضابطا وجنديًا استشهدا في انفجار لغم

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:28 م
الرئيس عبد المجيد
الرئيس عبد المجيد تبون
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نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، ضابطًا وجنديًا استشهدا إثر انفجار لغم خلال عملية بحث وتفتيش للجيش بولاية المدية، شمالي البلاد.

وقال تبّون، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "تضرب مرة أخرى يد الغدر والإرهاب لتزهق روحين طاهرتين من أشبال الأسود المغاوير، وهما في واجب تجاه وطنهما المفدى".

أضاف تبون: "اللهم ارحم النقيب بن إسماعيل فاتح، والعريف الأول خالدي زكريا واجعل مثواهما الجنة، تعازي الخالصة لعائلتي الشهيدين ولأسرة الجيش الشعبي الوطني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت اليوم الأحد، عن استشهاد ضابط وجندي إثر انفجار لغم خلال عملية للجيش بولاية المدية، شمالي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: إنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها قوات الجيش بمنطقة واد الطكوك، بلدية عين الدالية بولاية المدية، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استُشهد، مساء أمس كل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكريا.

وأضاف البيان: أنه في أعقاب الحادث تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل قوات الجيش ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة.

وأعرب اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدًا أن الجيش سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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