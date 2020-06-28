غدًا.. «الأعلى للسلام» بالسودان يحسم موقفه من القضايا العالقة

قال رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان الدبيلو إن المجلس الأعلى للسلام سيعقد غدًا اجتماعًا للتوصل إلى رأي نهائي حول القضايا العالقة في مفاوضات السلام السودانية، لعرضه على وساطة المفاوضات.وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، اجتماعا للمجلس الأعلى للسلام.أوضح رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، في تصريح الأحد، أن المجلس أثنى على الدور الكبير الذي تضطلع به الوساطة من دولة جنوب السودان لتحقيق السلام في السودان، ورحب بوفد "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، في الخرطوم، والمواقف الإيجابية التي طرحتها.وأكد الدبيلو أن المجلس ناقش القضايا التي حملها وفدا الجبهة والوساطة إلى الخرطوم، التي يزورانها حاليا، وتم التوصل إلى تفاهمات حولها سيتم عرضها مساء اليوم على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، التزاما بالمؤسسية.