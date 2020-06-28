استكمال أعمال النظافة بمدينة الزينية شمال الأقصر

قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إن الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، قامت اليوم الأحد، باستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية، حيث تم رفع ٦ أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق، ونفذت أعمال الحملة بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبدالله مسئول النظافة بالقرية.وأضاف الهوارى، أنه تم رفع ١٢ طنا من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة داخل نطاق المدينة، بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسئول النظافة بالمدينة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى وبحرى بتعقيم المساجد استعدادًا لفتحها، وذلك بالتعاون مع أهالى القرية وحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحري، وكرم ضاحى رئيس قرية المدامود قبلى.وفى سياق متصل، تم المرور على المخابز من قبل اللجنة المشكلة من عبدالرازق عمر مدير إدارة التموين بالزينية، وأشرف سعدالدين رئيس القرية، وعنتر هلالي سكرتير القرية، وتم التفتيش على الخبز ومخزن الدقيق والتأكد من توافر الخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل اللجنة حيال المخابز المخالفة.