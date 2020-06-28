ترامب: لا نريد شخصًا ضعيف الذكاء يحكم الولايات المتحدة كـ جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة نوفمبر المقبل، على منافسه جو بايدن، المرشح الديمقراطي.وقال ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الأغلبية الصامتة العظيمة ما زالت قوية، وإنه سينتصر في هذه الانتخابات الكبيرة.وأضاف: "لا أحد يريد شخصًا منخفض الذكاء مسئولًا عن بلدنا، وجو بايدن النائم هو بالتأكيد شخص منخفض الذكاء".ويوجه ترامب، من وقت لآخر انتقادات حادة إلى منافسه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويصفه دائما بالشخص الضعيف وغير المؤهل للحكم.