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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تحذر من «احتدام المعارك» في ولاية راخين البورمية

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:23 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت الأمم المتحدة الأحد، إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لحماية المدنيين" في النزاع الدائر بين الجيش البورمي ومتمردي "جيش اراكان" مؤكدة أن المعارك تحتدم.

وتشهد ولاية راخين، التي كانت مسرحا لمأساة أقلية الروهينجا المسلمة، منذ عدة أشهر تكثفا في المعارك بين الجيش البورمي ومتمردي "جيش اراكان" الذين يقاتلون من أجل الحصول على حكم ذاتي أوسع للسكان البوذيين المعروفين باسم راخين.

ويقاتل متمردون أيضًا من اتنية راخين في شمال شين المتاخمة لراخين (شمال غرب).

ومنذ يناير 2019، قتل عشرات المدنيين وأصيب المئات فيما نزح حوالى 150 ألف شخص مع تصاعد أعمال العنف.

وعبرت الأمم المتحدة في بيان عن قلقها بعد "معلومات عن احتدام المعارك" في منطقة راتيدونج في شمال غرب ولاية راخين.

وأوضحت، نقلًا عن مصادر محلية أن أكثر من عشرة آلاف مدني فروا أو هم عالقون فيها.

ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى "اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المدنيين" واحترام القانون الدولي الإنساني مذكرة في الوقت نفسه، بضرورة التوصل الى وقف إطلاق نار، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات المحلية دعت الأسبوع الماضي، إلى إخلاء حوالى أربعين قرية قبل القيام "بعملية تطهير" وهو التعبير الذي استخدم في 2017 قبل الهجوم العسكري على الروهينجا.

وقال وزير شؤون الحدود الكولونيل مين ثان لوكالة فرانس برس الأحد إنه تم "إلغاء" هذا الأمر لأن الجيش، لم يعد يستهدف سوى خمس قرى لطرد المتمردين منها، مضيفا، هذه ليست عملية تطهير وانما عملية عسكرية.

وفي إحدى القرى الخمس، كيوك تان، قال أحد السكان إن عائلته اضطرت للفرار.

وقال كاينج كياو لوكالة فرانس برس: لقد تم إطلاق قذائف هاون، وفررنا ونواجه صعوبات في تأمين المواد الغذائية.

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