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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سباق اللقاحات ضد كورونا.. هل يحمل الصيف مفاجآت سارة؟

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:22 م
لقاحات ضد كورونا
لقاحات ضد كورونا
وكالات
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بدأ متطوعون في 6 قارات باختبار فعالية لقاحات طورتها معامل طبية عدة ضد فيروس كورونا، على أمل أن تصبح الأمصال متوفرة للجميع خلال هذا الصيف للقضاء على الوباء الذي أرق العالم بأسره.

وبدأ الأطباء والعلماء يلاحقون بؤر تفشي فيروس كورونا في أكثر من مكان بالعالم، من أجل اختبار لقاحاتهم على المرضى، في ظل انحسار الوباء في عدد كبير من الدول، وللتأكد أيضا من كفاءة اللقاحات.

ويختبر باحثون بريطانيون وصينيون هذه الأيام لقاحات ضد فيروس كورونا خارج حدود بلادهم، خصوصا في البرازيل، التي لا تزال تسجل معدلات مرتفعة بالإصابات بشكل يومي.

ومن المقرر، أن تبدأ الولايات المتحدة تجريب لقاح جديد دعمت الحكومة تطويره، على 30 ألف متطوع بدءا من يوليو المقبل، تليها بريطانيا التي من المتوقع أن تختبر لقاحا على 30 ألفا آخرين في أغسطس.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة: إنه من المحتمل أن يتم إعطاء اللقاح الجديد لمتطوعين في أميركا ودول أخرى، مثل البرازيل أو جنوب إفريقيا.

بينما أعرب فاوتشي في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، عن "تفاؤله الحذر" بشأن اللقاحات الجديدة التي يتم اختبارها في أكثر من مكان بالعالم حاليا، فقد أكد أن الأمر "ليس سباقا. المهم أن نحصل على أكبر عدد ممكن من اللقاحات المعتمدة والآمنة والفعالة".

ويتوقع خبراء اللقاحات ألا أي يكون لقاح قادم لفيروس كورونا بنفس كفاءة لقاحات أخرى قد تم تجريبها سابقا، ويتحدثون في هذا الصدد على وجه التحديد عن لقاح الحصبة.

وقال الدكتور درو وايسمان من جامعة بنسلفانيا الأمريكية: إذا ثبت أن أفضل لقاح لكوفيد 19 فعال بنسبة 50 بالمئة فقط، فهذا سيعد لقاحا عظيما بالنسبة لي.

أضاف أنه لا بدّ من الحديث عن هذا الأمر من الآن، حتى لا يتفاجأ الناس في المستقبل" بعدم نجاعة بعض اللقاحات التي لا تزال تخضع للاختبار حتى اليوم.

ويتم حاليا اختبار 15 لقاح لمكافحة فيروس كورونا في العالم، ولا تزال في مراحلها التجريبية الأولى، كما لم يتم قطع أشواط كبيرة في مجال اختبار كفاءتها، فضلا ًعن أنها لا تزال تمر بمراحل مختلفة من التجريب.

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