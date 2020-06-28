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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:17 م
محمود الليثي
محمود الليثي
حسن أمين
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طرح المطرب الشعبي محمود الليثي أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "تقلان علينا" وذلك عبر القناة الرسمية لـ"مزيكا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية.

وتعاون المطرب محمود الليثي في أغنية "تقلان علينا"مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، ووضع "الليثي" لحن الأغنية بنفسه.

وتقول كلمات الأغنية:
تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة ايه
ما تحن يا سيدي يلا هو احنا عملنا ايه
ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط
احنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط
بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط

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