محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» (فيديو)

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "تقلان علينا" وذلك عبر القناة الرسمية لـ"مزيكا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية.وتعاون المطرب محمود الليثي في أغنية "تقلان علينا"مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، ووضع "الليثي" لحن الأغنية بنفسه.وتقول كلمات الأغنية:تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة ايهما تحن يا سيدي يلا هو احنا عملنا ايهده بلعناله الزلط عمل فينا الغلطاحنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلطبقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط