عودة 800 من الإمارات والكويت والسعودية لمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 800 عالق على متن رحلة «مصر للطيران» قادمين من السعودية والكويت والإمارات.وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.