فلسطين تعلن موعد السفر للراغبين بالتوجه إلى الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لجميع المواطنين الذين سجلوا لديها، والراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد السفر المخصص.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الأحد، إنه بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وبمتابعة وجهود كبيرة بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مع الأشقاء في الأردن، وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، ولجنة إدارة الأزمات، وسفير المملكة لدى فلسطين، حصلت على الموافقات اللازمة لسفرهم، ووفقا لذلك عليهم التواجد في الاستراحة بمدينة أريحا غدا الاثنين للتوجه إلى معبر الكرامة.