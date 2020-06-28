محافظ الغربية يترأس لجنة مقابلات «فريق متطوعي الغربية»

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لجنة المقابلات الخاصة بفريق متطوعي الغربية، حيث أجريت المقابلات بمقر ديوان عام المحافظة، والتي تقدم لها اليوم 19 شاب وفتاة.وقال المحافظ، إن تمكين الشباب مطلب وطني لدعم مشروعات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر على جميع الأصعدة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.حضر المقابلة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز عضو المكتب الفتي للمحافظ ومنسق الفريق.كانت محافظ الغربية قد أنهت الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعي الغربية، والتي استمرت على مدار يومين من الأسبوع الماضي ضمن المرحلة الثانية لتشكيل الفريق بحضور 251 شاب وفتاة، وذلك بقاعة المجلس المحلي لمحافظة الغربية.