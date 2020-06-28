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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"طهران": عميلة موساد تقع في حب ناشط إيراني .. مسلسل تليفزيوني إسرائيلي جديد

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:33 م
مسلسل طهران
مسلسل طهران
سارة شريف
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في 22 يونيو الماضي، بدأ عرض مسلسل إسرائيلي جديد باسم "طهران" مسبباً جدلاً كبيراً، بعد عرض أول حلقتين، فيما أعلنت” Apple TV” أنها اشترت حقوق السلسلة المكونة من ثمانية أجزاء، لبثه دولياً.

يحكي مسلسل "طهران" قصة عميلة الموساد الشابة " تامار رابينان" - التي تقوم بدورها الممثلة الإسرائيلية "نيف سطان" - التي كُلفت باختراق المفاعل النووي الإيراني، وتعطيله حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من شن غارة جوية عليه، ثم تسير المهمة بشكل خاطيء، عندما تقع عملية الموساد في حب ناشط إيراني مؤيد للديمقراطية وتعيد اكتشاف جذورها الإيرانية في مدينة ولادتها، وتبدأ الأحداث في التحول، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم.

يذكر أن المسلسلات الإسرائيلية كانت مُلهمة لعدد من الأعمال الدرامية الأمريكية، مثل "homeland"، و "الرهائن"، وهو ما دفع شركة نتفليكس للاهتمام بالدراما الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، وقامت بشراء عدد من المسلسلات الإسرائيلية مثل مسلسل "فوضى" الذي حقق نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية.

"طهران" ناطق باللغات العبرية والإنجليزية والفارسية، ويعرض مزيج من مشاهد الحركة السريعة مع المؤامرات السياسية، والحكايات الشخصية اللأبطال لتي تمس طبيعة المنطقة، وتم تصويره في مدينة أثينا لأنها تحمل نفس الطبيعة الجغرافية لطهران.

قالت دانا إيدن، إحدى القائمين على إنتاج المسلسل:"على الرغم من أنه مسلسل ترفيهي للغاية إلا انه يحمل فكرة، فرأينا أنه من المثير للاهتمام للغاية محاولة الوصول إلى طهران، إلى إيران، وهو المكان الذي لا نعرفه حقًا، ونريد حقًا معرفة المزيد عنه."

قالت الممثلة الإسرائيلية من أصل إيراني "إستي يروشالمي، التي تلعب دورعمة رابينيان الإيرانية أريزو: "تذكرني شخصيتي بأمي، خالتي، جدتي، كانوامن يهود إيران، لقد أخذت كل منهم ووضعته في شخصيتي في العمل .

هربت "يروشالمي" مع عائلتها من إيران بعد الثورة الإيرانية عام 1979 عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها ، وقالت إن التمثيل بلغتها الأم الفارسية كان تجربة عاطفية أثارت أعادتها إلى ذكرياتها في إيران، وأضافت: "كانت ذكريات مؤثرة للغاية بالنسبة لي وكانت مؤلمة للغاية. افتقد ايران. أفتقد كل الجمال ، كل الناس. إنها دولة رائعة ، ولكن أعتقد الآن أنهم يعانون".

كما نشرت صحيفة "كيهان" الإيرانية تقريراً عن المسلسل ووصفته بأنه إنتاج مناهض لإيران، ولم يعلق بعد على المسلسل المسؤولون الإيرانيون.

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