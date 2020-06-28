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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي: البلاد تشهد حالة من الفقر بسبب الاستغلال الديني

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:32 م
أيكوت أردوغو
أيكوت أردوغو
أبوزيد على
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انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكوت أردوغو، الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها تركيا، وسط إهمال وتجاهل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانشغاله بأطماعه الخارجية.

وذكر موقع «تركيا الآن» أن أردوغو قال: "إن تركيا بلد يتألم من البؤس، وهناك الكثير من الفقر في هذا البلد بسبب الاستغلال الديني، ويجب على المتدينين الصادقين أن يعارضوا ذلك عاجلًا، لأن ذلك نظام نهب".

جاء ذلك في التصريح المكتوب الذي قيم فيه النائب بيانات اتحاد نقابات العمال التركية عن حد الفقر المقدر بـ7 آلاف و942 ليرة، حيث قال إن الحد الأدنى للأجور في تركيا منخفض للغاية و40% من العاملين يحصلون على الحد الأدني للأجور.

كما أشار إلى أن تركيا تعاني من الانحيازات الرأسمالية، والتي لها نصيب كبير في وصول البلاد إلى هذه المرحلة.

فيما أكد أردوغو أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يعمل على هذه المسألة بجدية بالغة، مستدركا: "نحن نعمل على إثراء مساو ومنصف، نعمل على نموذج من شأنه أن يجعل الاقتصاد يركز على الإنتاج، وليس على المجاملات وينمو البلد، ليس على الاقتراض، لكن على نمو الدخل والتوزيع العادل".

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