أحوال: العدوان التركي على العراق يثير القلق الدولي

أكد موقع "أحوال" التركي، أن العالم العربي يزداد غضبه يومًا بعد يوم، بسبب العمليات العسكرية التركية في العراق.وتابع أن العملية التركية "المخلب النمر" في العراق بدأت في 17 يونيو ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، والجماعات التي تقول أنقرة أنها مرتبطة بها.وأضاف أن التدخل العسكري التركي تضمن أيضا ضربات جوية ضد مناطق اليزيديين في سنجار وقرب القرى المسيحية على طول الحدود، وأعرب العراق عن قلق متزايد بشأن الهجمات، التي يبدو أنها منسقة مع إيران.وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية في شمال العراق خلقت توترات مع دول خليجية مثل السعودية، حث أدانت المملكة العدوان التركي على الأراضي العراقية وقدمت الدعم لبغداد في تدابير للحفاظ على سيادتها.وأوضح أن الصراع زاد التوترات في دول أخرى، حيث تعرض المتظاهرون الموالون للأكراد في فيينا للهجوم من قبل القوميين الأتراك هذا الأسبوع.كما أعربت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية أيضا عن قلقها من الهجمات التركية على الأقليات في سوريا والعراق ودعت إلى وضع حد لهذه الهجمات وإرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.