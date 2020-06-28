رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوز الشاعر سيد عبد الرزاق بجائزة عبد الله الفيصل فرع المسرح

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:23 م
جائزة عبد الله الفيصل
جائزة عبد الله الفيصل
كتب: عمرو رشدي
طباعة
أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.

وفاز الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، فيما فاز الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية بجائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير" وقيمتها 200 ألف ريال.

وفازت الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري، من المملكة العربية السعودية في فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريال، كما نال الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة راجيًا له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها مهنئًا سموه الفائزين بالجائزة سائلًا الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدمًا من مختلف الدول منهم 57 في حقل الشعر العربي و23 في الشعر المسرحي و10 في فرع القصيدة المغناة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

فكري داود: لو لم تقم ثورة 30 يونيو لكنا الآن في حرب أهلية

عادل موسى: 30 يونيو كانت ضرورة لاستعادة مصر التي نعرفها

أشرف منصور: لم يكن الإخوان ليرتضوا إلا بالتمكين

الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى