فوز الشاعر سيد عبد الرزاق بجائزة عبد الله الفيصل فرع المسرح

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.وفاز الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، فيما فاز الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية بجائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير" وقيمتها 200 ألف ريال.وفازت الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري، من المملكة العربية السعودية في فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريال، كما نال الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة راجيًا له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها مهنئًا سموه الفائزين بالجائزة سائلًا الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدمًا من مختلف الدول منهم 57 في حقل الشعر العربي و23 في الشعر المسرحي و10 في فرع القصيدة المغناة.