«العزاوي»: حكومة العراق تسعى لكسر أذرع إيران

قال الدكتور رائد العزاوى أستاذ العلاقات الدولية، إن ما قامت به الحكومة العراقية باعتقال عناصر من حزب الله التابع لإيران هو عملية تكسير عظام لأى سلاح خارج نطاق سلطة الدولة وهيبة العراق، مضيفًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حظى باجتماع شعبي كبير بعد تلك الخطوة، حيث يرى العراقيون أن هذه الميليشيات ساهمت فى تدمير العراق، عبر تأسيس لدولة داخل الدولة العراقية،حيث سيطرت الميلشيات على المنافذ الحدودية والمطارات.وأضاف العزاوى خلال لقاء على قناة الحدث، أن تهديدات رئيس الوزراء من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وأن مهمة الكاظمى فقط إدارة المرحلة الحالية حتى إجراء انتخابات مبكرة، لافتًا أن الكاظمى يملك شرعية ثورة تشرين التى قامت تلك الميليشيات خلالها بقتل ثوار العراق وسقط منهم أكثر من 700 ضحية وأصيب نحو 20 الف جريح.تابع:" وبالتأكيد إذا جاء الكاظمى بتوافق سياسي من قبل أحزاب السلطة، فهو يملك شرعية حراك شعبي كبير دفع العراقيون ثمنه من دمائهم من دماء أبناء الحشد الشعبي وايضا دماء ثوار تشرين".وقال العزاوى إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى جهات أجنبية تحديدا إيران التى نقلت مجموعات مسلحة قامت بعملية مسلحة ضد المتظاهرين وكل ما تقوم به إيران وميليشياتها هو محاولة لبقاء العراق مفكك ولا يملك إرادته السياسية والاقتصادية وأن تبقى لإيران ومليشياتها اليد الطولا بعد أن ساهمت فى أضعاف وتفكيك الجيش العراقى.وأشار العزاوى، أن الكاظمى إذا ما تلقى دعما من الشارع لمواجهة هذه المليشيات فإنه سيضع كل الجميع كل الأحزاب الفاسدة أو التى غطت المساعد وسيضعهم على مسرح الحقيقة عراة مكشوفى العورات أمام شعب العراق.