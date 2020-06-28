رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العزاوي»: حكومة العراق تسعى لكسر أذرع إيران

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:22 م
الدكتور رائد العزاوى
الدكتور رائد العزاوى
آية حسني
طباعة
قال الدكتور رائد العزاوى أستاذ العلاقات الدولية، إن ما قامت به الحكومة العراقية باعتقال عناصر من حزب الله التابع لإيران هو عملية تكسير عظام لأى سلاح خارج نطاق سلطة الدولة وهيبة العراق، مضيفًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حظى باجتماع شعبي كبير بعد تلك الخطوة، حيث يرى العراقيون أن هذه الميليشيات ساهمت فى تدمير العراق، عبر تأسيس لدولة داخل الدولة العراقية،حيث سيطرت الميلشيات على المنافذ الحدودية والمطارات.

وأضاف العزاوى خلال لقاء على قناة الحدث، أن تهديدات رئيس الوزراء من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وأن مهمة الكاظمى فقط إدارة المرحلة الحالية حتى إجراء انتخابات مبكرة، لافتًا أن الكاظمى يملك شرعية ثورة تشرين التى قامت تلك الميليشيات خلالها بقتل ثوار العراق وسقط منهم أكثر من 700 ضحية وأصيب نحو 20 الف جريح.

تابع:" وبالتأكيد إذا جاء الكاظمى بتوافق سياسي من قبل أحزاب السلطة، فهو يملك شرعية حراك شعبي كبير دفع العراقيون ثمنه من دمائهم من دماء أبناء الحشد الشعبي وايضا دماء ثوار تشرين".

وقال العزاوى إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى جهات أجنبية تحديدا إيران التى نقلت مجموعات مسلحة قامت بعملية مسلحة ضد المتظاهرين وكل ما تقوم به إيران وميليشياتها هو محاولة لبقاء العراق مفكك ولا يملك إرادته السياسية والاقتصادية وأن تبقى لإيران ومليشياتها اليد الطولا بعد أن ساهمت فى أضعاف وتفكيك الجيش العراقى.

وأشار العزاوى، أن الكاظمى إذا ما تلقى دعما من الشارع لمواجهة هذه المليشيات فإنه سيضع كل الجميع كل الأحزاب الفاسدة أو التى غطت المساعد وسيضعهم على مسرح الحقيقة عراة مكشوفى العورات أمام شعب العراق.

موضوعات متعلقة

مدير «حميات الأقصر» ينفي تسجيل المستشفى «صفر إصابة» بكورونا

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

«القوى العاملة»: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال يؤكد انفراد «الدستور» باختيار السعداوى لرئاسة «القابضة المعدنية»

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

فكري داود: لو لم تقم ثورة 30 يونيو لكنا الآن في حرب أهلية

عادل موسى: 30 يونيو كانت ضرورة لاستعادة مصر التي نعرفها

أشرف منصور: لم يكن الإخوان ليرتضوا إلا بالتمكين

الشاعرة رضا أحمد تفوز بجائزة حلمى سالم فى دورتها الأولى