رفع حظر التجول بسريلانكا مع انحسار كورونا

أنهت السلطات في سريلانكا اليوم الأحد، حظر التجوال الذي فرضته في وقت سابق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "لانكا بيزنس أونلاين" المحلي عن بيان للرئيس جوتابايا راجاباكسا.كانت الحكومة السريلانكية قد فرضت حظر التجوال منذ 20 مارس الماضي، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وخُفف الحظر تدريجيا على مدى الشهرين الماضيين مع انحسار تفشي الفيروس على المستوى المحلي، أنهت السلطات في سريلانكا اليوم الأحد، حظر التجوال الذي فرضته في وقت سابق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "لانكا بيزنس أونلاين" المحلي عن بيان للرئيس جوتابايا راجاباكسا.كانت الحكومة السريلانكية قد فرضت حظر التجوال منذ 20 مارس الماضي، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وخُفف الحظر تدريجيا على مدى الشهرين الماضيين مع انحسار تفشي الفيروس على المستوى المحلي.