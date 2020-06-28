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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رفع حظر التجول بسريلانكا مع انحسار كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:20 م
سريلانكا
سريلانكا
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أنهت السلطات في سريلانكا اليوم الأحد، حظر التجوال الذي فرضته في وقت سابق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "لانكا بيزنس أونلاين" المحلي عن بيان للرئيس جوتابايا راجاباكسا.

كانت الحكومة السريلانكية قد فرضت حظر التجوال منذ 20 مارس الماضي، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وخُفف الحظر تدريجيا على مدى الشهرين الماضيين مع انحسار تفشي الفيروس على المستوى المحلي، أنهت السلطات في سريلانكا اليوم الأحد، حظر التجوال الذي فرضته في وقت سابق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "لانكا بيزنس أونلاين" المحلي عن بيان للرئيس جوتابايا راجاباكسا.

كانت الحكومة السريلانكية قد فرضت حظر التجوال منذ 20 مارس الماضي، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وخُفف الحظر تدريجيا على مدى الشهرين الماضيين مع انحسار تفشي الفيروس على المستوى المحلي.

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