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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدريد: لا وفيات جديدة لأول مرة منذ تفشي كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:19 م
كورونا مدريد
كورونا مدريد
وكالات
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قالت سلطات مدريد اليوم الأحد، إنها لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بداية تفشي الفيروس.

وذكرت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز ايوسو في تغريدة "على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى أخبار عظيمة، أمس: كان أول يوم لا تسجل فيه مدريد حالات وفاة جديدة"، مضيفة أن التعاون سوف يضمن "عدم تكرار هذا الكابوس".

وكانت مدريد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في إسبانيا، حيث سجلت 72 ألف حالة إصابة و8400 حالة وفاة.

وأظهرت أحدث إحصاءات، أن إسبانيا سجلت إجمالي 248 ألف حالة إصابة بالفيروس و28300 حالة وفاة.

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