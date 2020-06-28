نتائج أولية.. فوز الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون بولاية ثانية
الأحد 28/يونيو/2020 - 04:18 م
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أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في أيسلندا اليوم الأحد، فوز الرئيس جودني يوهانسون بولاية ثانية مدتها 4 سنوات بأغلبية كبيرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وطبقا للنتائج الأولية، فقد حصل أستاذ التاريخ السابق يوهانسون (52 عاما) على نحو 91 % من أصوات الناخبين التي جرى فرزها على مستوى البلاد، فيما حصل منافسه جودموندور يونسون على 9 % فقط من أصوات الناخبين، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية.
وطبقا للنتائج الأولية، فقد حصل أستاذ التاريخ السابق يوهانسون (52 عاما) على نحو 91 % من أصوات الناخبين التي جرى فرزها على مستوى البلاد، فيما حصل منافسه جودموندور يونسون على 9 % فقط من أصوات الناخبين، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية.