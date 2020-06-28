نتائج أولية.. فوز الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون بولاية ثانية

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في أيسلندا اليوم الأحد، فوز الرئيس جودني يوهانسون بولاية ثانية مدتها 4 سنوات بأغلبية كبيرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.وطبقا للنتائج الأولية، فقد حصل أستاذ التاريخ السابق يوهانسون (52 عاما) على نحو 91 % من أصوات الناخبين التي جرى فرزها على مستوى البلاد، فيما حصل منافسه جودموندور يونسون على 9 % فقط من أصوات الناخبين، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية.