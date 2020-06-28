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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نتائج أولية.. فوز الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون بولاية ثانية

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:18 م
جودني يوهانسون
جودني يوهانسون
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أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في أيسلندا اليوم الأحد، فوز الرئيس جودني يوهانسون بولاية ثانية مدتها 4 سنوات بأغلبية كبيرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وطبقا للنتائج الأولية، فقد حصل أستاذ التاريخ السابق يوهانسون (52 عاما) على نحو 91 % من أصوات الناخبين التي جرى فرزها على مستوى البلاد، فيما حصل منافسه جودموندور يونسون على 9 % فقط من أصوات الناخبين، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية.

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