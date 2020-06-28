برلمانية: الدولة تدير ملف سد النهضة بحنكة سياسية

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بإدارة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفين من أصعب الملفات على الساحة الدولية والعربية وهما ملف سد النهضة والأزمة الليبية، مؤكدة أن هذا يرجع إلى قوة مصر وقدرة الرئيس السيسي بالتعامل مع التحديات الصعبة فى ظل جائحة فيروس كورونا التى يمر بها العالم أجمع.وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن انتهاج القيادة السياسية المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، والتمسك به في ظل مراوغات وألعيب الجانب الأثيوبي، يدل على فهم وإدراك كبير لما تدبره بعض الدول لمصر ومحاولة سحبها للحرب سواء في إثيوبيا أو ليبيا.وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة، أن تراجع أثيوبي عن اتخاذ إجراءات أحادية وملء السد بإرادة منفردة، يدل على قدرة مصر فى إدارة الملفات بنجاح، بما لا يضر بمصالح جميع الدول ونجاح للدبلوماسية المصرية.وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن مصر هى أم الدنيا وهى جزء من القارة السمراء التى تعمل دائما على تنميتها والنهوض بها، مشيرة إلى أن تراجع إثيوبيا عن ملء السد هو خطوة جيدة تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح وهو تحقيق المصلحة المشتركة للبلدان الثلاث، وأن مصر تتمنى تحقيق التنمية في إثيوبيا ولكن بما لا يضر حقوق مصر المائية.